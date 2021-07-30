Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk: % 88 “yolsuzluk var”

YENİDÜZEN

Kıbrıs’ın kuzeyinde iş insanlarının % 88’i ülkede yolsuzluk olduğuna inanıyor.

“Rüşvet vermek ne kadar yaygındır” sorusunda ise iş insanları, özellikle arazi ve bina tahsisinde bunun “çok yaygın” olduğunu söyledi.

İş insanlarının % 12’si “rüşvet vererek” işini yaptığını da kabul etti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü kriterleri dikkate alınarak kuzey Kıbrıs’ın yolsuzluk puanı 36 olarak açıklandı.

Dünyadaki ortalama rakamın 43 olduğu belirtildi.

“Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı 2020 Raporu” Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan tarafından sunuldu.

Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına gazeteciler yanısıra bazı siyasiler ve bürokratlar da katıldı.

Düşünce kuruluşu Friedrich Ebert Vakfı tarafından desteklenen raporun sunumuyla ilgili toplantının açılışını da Kıbrıs temsilcisi Hubert Faustmsnn yaptı.

Sertaç Sonan, çalışmanın amacı ve yöntemini özetledi, ülkedeki yolsuzluk algısını ölçmek ve iş insanların nabzını tutarak, politika önerileri yapmak istediklerini ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı 2020 Raporu” oluşturulması için uzmanlarla görüşüldü, ayrıca, 351 iş insanıyla Lipa tarafından anket yapıldı.

“Hiç iç açıcı değil"

Ömer Gökçekuş yaptığı değerlendirmede, ülkede durumun hiç açıcı olmadığını belirtti.

Hem yolsuzluk algısının arttığını, hem de kamu kaynaklarının istismarının öne çıktığını vurguladı.

İş insanlarının üçte ikisinin yolsuzluğu önleyecek mekanizmalar olduğuna inanmadığını belirten Gökçekuş, “siyasi atama yapılmaması, tüm fonların denetime tabi olması, şeffaf mal bildirimi ve bilgiye erişim” önerdi.

Gökçekuş, bir soruya karşılık, “Yolsuzluk memurların ve siyasetçilerin arasında oynanan bir oyun değildir, bunu teklif edenler ya da kabul edenler de yolsuzluk sürecinin içindedir” dedi.