Kuzey Kıbrıs Turkcell’den "Sınırları Aşan Kadınlar" temalı video

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde video projesini bu yıl da "Sınırları Aşan Kadınlar" temasıyla hayata geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında sanattan bilime, gastronomiden akademiye kadar farklı alanlardan 8 Kıbrıslı Türk kadın hikayelerini paylaştı.

Projede yer alan “8 Kadın, 8 Hikaye” şöyle:

Begüm Tekakpınar – Şarkıcı – Şarkı Yazarı; Amsterdam, Hollanda, Aysun Şabanlı - Sürdürülebilir Marka, Pazarlama ve İletişim Danışmanı, Öğretim Görevlisi; İstanbul, Türkiye, Mine Şenhuy Teber - Sinema ve Dizi Oyuncusu; İstanbul, Türkiye, Ceren Karapaşa – Şef; Girne, Kıbrıs, Mine Kavasoğulları – Mimar; Kopenhag, Danimarka, Faize Akçaba - Akçaba Communications Direktörü; Doha, Katar, Nevin Hüseyin - Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Avustralya Temsilcisi; Sidney, Avustralya, Aycan Akdeniz Bayram – Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Barış ve Kalkınma Eski Danışmanı; İstanbul, Türkiye.