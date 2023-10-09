Kuzey Kıbrıs Turkcell’den engelli sporcular için “Teker teker büyüyoruz” projesine destek

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Engelliler Spor Federasyonu tarafından gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformunda başlatılan “Teker teker büyüyoruz” projesine destek oldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 15 ve 16 yaşlarında spora yeni başlayan tekerlekli sandalye basketbol oyuncularına özel yaptırılan sporcu sandalyelerini temin etmeyi amaçlayan projedeki sandalye için katkı koydu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz proje için bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret sırasında açıklama yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında, bu katkının sadece bir spor kulübüne değil, aynı zamanda engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik bir empati çabası olduğunu vurguladı. 12 yılı aşkındır tekerlekli sandalye basketbolunu desteklediklerini anımsatan Küçüközdemir, bu destekle hem sporu hem de engelsiz yaşamı desteklediklerini kaydetti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de Kuzey Kıbrıs Turkcell’e verdiği bu önemli destek için teşekkür ederek federasyonun misyonunu ve projenin önemini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in her zaman engelsiz yaşamın yanında olduğunu ifade eden Akdeniz ayrıca, projeye destek vermek isteyen herkesi bağış yapmaya davet etti. Akdeniz bu destekle, engelli sporcuların sporla topluma katılımları ve yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli bir katkı sağlanmış olacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca tekerlekli sandalye basketbolunun, sporcuların kişisel ölçülerine göre tasarlanan, özel sandalyeler gerektiren bir branş olduğundan, bu tür desteklerin büyük önem taşıdığı ndan da bahsedildi.

Projeye bağış yapmak isteyenler için şu bilgi verildi:

“gonuldenbagliyiz.biz proje linkine tıklayarak veya Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hattınızdan DESTEK yazıp bir boşluk bırakarak bağış yapmak istediğiniz tutarı yazarak 6363’e kısa mesaj göndererek katkıda bulunabilirsiniz.”