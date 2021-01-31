Kuzey Kıbrıs Turkcell’de görev değişimi

Kuzey Kıbrıs Turkcell bünyesinde yaklaşık 4 yıldır Genel Müdürlük görevini yürüten Harun Maden'in, 31 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılması ile birlikte, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir vekaleten Genel Müdürlük pozisyonuna atandı.



Harun Maden yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Turkcell'de çok güzel bir ekip ruhuyla özverili çalışanların olduğunu ve pandemi döneminde de bunun yoğun bir şekilde hissedildiğini belirtti. Görev süresi boyunca birçok yeniliği hep birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen Harun Maden, ülkenin lider teknoloji şirketi konumunda yer almaya devam edileceğine olan inancının altını çizerek yeni yönetime başarılar diledi. Maden, bu süre boyunca birlikte görev aldığı tüm çalışma arkadaşları ile iş ortaklarına teşekkür etti.

Harun Maden'in ayrılması ile vekaleten Genel Müdürlük görevine atanan Murat Küçüközdemir ise açıklamasında, sektörde ciddi tecrübeye sahip Harun Maden'in görev süresi boyunca şirkete ve ülkeye katkılarının son derece değerli olduğunu, bayrak değişimi sonrasında da gerek bireysel gerekse kurumsal bazda iletişim hizmetlerini en yüksek düzeyde sunmaya devam edeceklerini belirtti. Küçüközdemir, her zaman olduğu gibi iyi bir kurumsal vatandaşlık örneği sergileyerek öncü sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemize ve halkımıza katkı sağlamaya devam edeceklerini, ayrıca ülkedeki iletişim altyapısının dünya standartlarında bir noktaya gelmesi için de çabalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in yeni Genel Müdürü Murat Küçüközdemir kimdir?



Murat Küçüközdemir, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılına kadar bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe üstlendiği çeşitli görevlerin ardından, 2007-2012 yılları arasında Yıldız Holding bünyesinde Global İletişim firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevleri üstlendi. Bu firmanın Turkcell tarafından satın alınmasıyla birlikte çalışmalarına Turkcell bünyesinde devam eden Küçüközdemir, Turkcell’de satış ve pazarlama alanlarında direktörlük görevlerinde bulundu. Nisan 2019 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell’e atanan Murat Küçüközdemir, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.