Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Rüya Taner ve Kürşat Başar Cumhuriyet Resitali” düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ünlü müzisyenler Rüya Taner ve Kürşat Başar ile Platinum Club üyeleri ve protokolün katılımıyla gerçekleşecek özel bir resital organize ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenecek Cumhuriyet Resitali, Bellapais Manastırı’nda gerçekleşiyor.

Devlet Sanatçısı, Piyanist Rüya Taner ve saksafon sanatçısı aynı zamanda yazar Kürşat Başar’ın sahne alacağı gece saat 19.30’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, yapılan çekilişin ardından Platinum Club üyelerinden de resitale gitmeye hak kazanan isimlerin gecede yer alacağı bilgisi verildi. Açıklamada, ileriki dönemde de Platinum Club üyelerine özel farklı etkinlik ve avantajlar sağlanmaya devam edileceği belirtilerek, Platinum dünyasını yakından takip etmek ve bilgi almak isteyen kişilerin kktcell.com/platinum üzerinden bilgi alabileceği vurgulandı.

İlgili açıklamada müzisyenlerin özgeçmişleri şu şekilde paylaşıldı:

Rüya Taner kimdir?

Rüya Taner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden ve bir Steinway & Sons sanatçısıdır. Piyano eğitimine babası Yılmaz Taner ile başlamış, 11 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı’nda Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz'in öğrencisi olmuştur. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetenekli çocuklar yasası ile devlet bursu kazanarak İngiltere'nin Londra şehrindeki Guildhall School of Music & Drama'da Profesör Joan Havill'in öğrencisi olmuş ve buradan ender verilen “Konser Pianisti” unvanı ile mezun olmuştur. Eğitim sürecinde özellikle Mozart ve Liszt yarışmalarında İngiltere çapında birincilikler elde eden Rüya Taner, mezuniyetinin ardından Londra'nın ünlü konser salonu Wigmore Hall'da debut (ilk konser) vermiş ve sonrasında solo resital, oda müziği ve orkestra eşliğinde 80'den fazla ülkede konserler vermiştir. Rüya Taner solo kariyeri yanı sıra Nihat Ağdaç- Keman, Gürhan Nuray-Viyolonsel, pandemide kurdukları Trio Bellapaix ve “Bir Yazar Bir Piyanist Buluşması” projesinde Kürşat Başar ile konser projelerini sürdürmektedir.

Kürşat Başar kimdir?

Kürşat Başar 1963’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Gösteri, Tempo, Aktüel, Akşam, Yeni Yüzyıl, Güneş, Cumhuriyet, Star gibi birçok gazete ve dergide köşe yazıları yayınlandı. İlk kitabı “Kış İkindisinin Evinde” ile 1989 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. Daha sonra “Konuştuğumuz Gibi Uzaklara”, “Sen Olsaydın Yapmazdın, Biliyorum”, “Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları”, 2003 yılında “Başucumda Müzik”, “Yaz”, 2019 yılının ortalarında “Aklımda Hep Sen” kitaplarını çıkarttı. 2021 yılında çıkarttığı “Dışarıda Kötülük Vardı” üçlemesiyle yazı hayatına devam ediyor. Yazar, denemelerini, “İğreti Yaşamlar”, “Çok Güldük, Ağlamayalım” ve 2018 yılında “Bazen Unutmak İstersin”, 2020 yılında da çıkarttığı “Gerek Yok Hoş Değil’’ adlı kitaplarında topladı. Yazar, gazeteci ve müzisyen kimliği ile de yol alan Kürşat Başar 2011 yılında kendi adını taşıyan orkestrasını kurarak “Keşke Burada Olsaydın” ve “Kaldığımız Yerden” adlı iki albüme imza attı. Sezen Aksu, Candan Erçetin, Nükhet Duru, İlhan Şeşen, Yaşar, Yeşim Salkım, Ferhat Göçer gibi sanatçıların eşlik ettiği albümlerin yanı sıra özel gecelerde Kürşat Başar, Türkiye’nin en iyi şefleri, en iyi solistleri ve müzisyenleri ile Türkiye ve yurt dışında yüzlerce konser veriyor.

Bugüne kadar aktüalite, sohbet gibi farklı televizyon formatları hazırlayıp sunan Başar’ın bir ilk olan ve yıllardır yaptığı masa başı sohbetlerinden oluşan “Kürşat Başar’la” sohbetli sofralar adlı programı hala devam etmektedir.