Kuzey Kıbrıs Turkcell ile LTB arasında çocuklar için iş birliği

Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bilgisayar odası kazandırılması için LTB ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırılacak. Bilgisayar dersleri, robotik kodlama kurslarının ve yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun teknolojik eğitimlerin yapılacağı odada çocukların kullanacakları bilgisayar ve yazıcıların temininin sağlanması için gerçekleşen protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

“Çocuklarımızın dijital dönüşümü deneyimleyip uygulamasına imkan sağlıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların günümüz şartlarında eğitim almaları ile dijital dönüşümü hem deneyip hem de uygulamalarına imkan sağlanacağını belirterek bunun önemine vurgu yaptı. Başkan Harmancı, LTB olarak dijitalleşen dünyaya adapte olmak için çalıştıklarını, ülkede ilk kez Metaverse buluşmasını gerçekleştirdiklerini de anımsattı. Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne katkılarından ötürü teşekkür etti.

“Teknolojiyle iç içe olmaları, çocuklarımızın gelecekleri için de çok önemli ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise protokolde gerçekleştirdiği konuşmasında LTB’nin başlattığı bu proje için teşekkür etti. “Konu çocuk ve teknoloji olunca gereken desteği sağlamak için her zaman elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızın teknolojiyle iç içe olmaları, gelecekleri için de çok önemli” diyen Küçüközdemir mümkün olduğunca çok çocuğun bu imkanlardan faydalanmasını dilediğini söyledi. Başkan Harmancı ve tüm ekibine teşekkür eden Küçüközdemir, “Projelerimiz bugüne kadar keyifle ilerliyor bundan sonra da üzerimize düşen görev olursa yapmaya hazırız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell katkılarıyla oluşturulan bilgisayar odasının çalışma programı LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulup uygulanacak.