Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Engelliler Spor Federasyonu arasında anlamlı iş birliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl süreyle ana sponsorluğunu üstlendiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın bu yıl da iletişim sponsoru oldu. Turkcell, Türkiye Süper Ligi’nde oynayan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bu kapsamda bir protokol imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanı Ahmet Akdeniz’in imza koyduğu protokol sırasında konuşan Küçüközdemir, “Yıllarca ‘destek varsa engel yok’ sloganıyla takımımızın yanında olduk bu yıl yine desteklerimizi sürdürecek olmaktan, takımla tek yürek olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

İmza törenine Küçüközdemir ve Akdeniz dışında Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Çağda Pehlivan da katıldı.

Murat Küçüközdemir: "Engelleri spor tutkusuyla aşıyorlar”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir protokoldeki konuşmasında, “Özverili çalışmaları ile zorluklar karşısında yılmayan ve engelleri spor tutkusuyla aşan takımımıza iletişim sponsoru olmaktan ve yine adımızın takımla anılıyor olmasından gurur duyuyoruz" dedi. Bu sporun diğerlerine göre daha da özel olduğunu anımsatan Küçüközdemir, bu takımın yıllardır ülkemizi uluslararası ligde de temsil ettiğini vurgulayarak, takımın başarılarıyla ülkemizi Kıbrıs adasının ötesine taşıdığına değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Yeni sezonda da tüm sporcularımıza, teknik heyetimize, federasyon yönetimine ve tüm katkı koyanlara başarılar diliyorum. Hep birlikte yine "Destek varsa engel yok" diyoruz ve bu yolu gönül birliği içerisinde yine birlikte yürüyecek olmanın heyecanını hissediyoruz."

Ahmet Akdeniz: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gücünü hissetmek çok özel…”

Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanı Ahmet Akdeniz de protokol sırasındaki konuşmasında, “Turkcell’in gücünü arkamızda hissetmek ve bu iş birliğini imzalamak bizler için çok özel…” cümlesine yer verdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür eden Ahmet Akdeniz, Turkcell'in önceden de yıllarca verdiği desteği unutmadıklarını söyleyerek yapılan her desteğin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Sporcusundan yönetimine, antrenöründen teknik heyetine herkesin sezon başından itibaren canla başla çalıştığını aktaran Akdeniz, “Dileğimiz güzel bir sezon geçirerek yeni başarılara imza atmaktır” dedi.

ESF Başkanı Ahmet Akdeniz tüm halkımızı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın maçlarını izlemeye ve desteklemeye çağırarak ilk devrenin son maçının 27 Şubat Pazar günü saat 11.00’da Atatürk Spor Salonu’nda TSK Karagücü Takımı ile oynanacağını aktardı.