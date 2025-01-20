Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Çatalköy Esentepe Belediyesi arasında iş birliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Çatalköy Esentepe Belediyesi ile teknoloji ve iletişim alanında önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından imzalandı.

İmza törenine ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ile Ertan Berksu da katıldı. Protokol kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin iletişim sponsoru olurken aynı zamanda yeni yapılacak Esentepe İlkokulu’na da teknolojik altyapı desteği ile yenilikler kazandıracak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çatalköy Esentepe bölgesine teknoloji ve iletişim alanında katkı sağlayacak ve özellikle de çocuklarımızın eğitimlerini alacakları ilkokula teknolojimizle destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye ile birlikte farklı projeler de hayata geçirerek ihtiyaçların karşılanmasına gerek sosyal sorumluluk platformumuz gonuldenbagliyiz.biz aracılığı ile gerekse teknolojik altyapımızla destek olacağız” dedi.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise, iş birliğinin bölge için önemli olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yapılan bu iş birliği, hem belediyemiz hem de okulumuz için çok değerli. Bölgemizini teknolojik çözümlerle zenginleştirecek projelere önem veriyoruz ve karşılıklı iyi niyet çerçevesinde uzun vadeli başarılar elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.