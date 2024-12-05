Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G sponsorluğu ile umut maratonundaydı

Ülkenin dört bir yanından binlerce kişi, bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nda Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın tedavilerine destek olmak için bir araya geldi. Dayanışmanın ve umut dolu adımların atıldığı bu anlamlı etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G sponsorluğuyla maratona öncülük etti ve katılımcılara aynı zamanda teknolojinin geleceğini sundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 5G deneyimiyle teknoloji ve sosyal sorumluluğu bir araya getirmesi, bu maratonu sadece bir spor etkinliği olmaktan çıkardı. Hem dijital geleceğe ışık tutan bir deneyim yaşatan Turkcell, hem de minik kahramanlarımıza verdiği destekle toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

5G teknolojisi ile geleceğe koşu

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sadece maratonun sponsoru olarak değil, kurduğu 5G deneyim alanıyla da etkinliğe damgasını vurdu. Katılımcılar, Turkcell’in sağladığı 5G deneyim alanında geleceğin yüksek hızlı internet teknolojisini ilk elden test etme fırsatı buldular. 5G teknolojisinin hız ve kapasitesini deneyimleyen katılımcılar, bu yeniliği maraton heyecanıyla birleştirerek benzersiz bir gün yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, 5G deneyim alanıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biz sadece bir maratona destek olmuyoruz, aynı zamanda dijital geleceği Kuzey Kıbrıs’a getirmek için önemli adımlar atıyoruz. 5G teknolojisiyle sınırları zorluyor ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bugün burada katılımcılara deneyim alanındaki demo cihazla değil kendi cihazlarıyla 5G deneyimini yaşattık. 5G deneyimi de en iyi Turkcell’le yaşanıyor diyebiliriz.”

“Kahramanlarımızla zafere koşuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan Sonuç ve Ali Gürler, etkinliğe Turkcell ekibiyle birlikte katılarak, “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” pankartıyla Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımıza destek mesajı verdi. Her adımıyla çocukların zaferine ortak olan Turkcell ekibi, sosyal sorumluluk projelerindeki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç da yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı maratonda sadece koşmuyoruz, aynı zamanda çocuklarımızın hayatlarına dokunarak onlara umut olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Dayanışma ve teknolojinin buluşma noktası

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl da halk koşusundan profesyonel koşulara kadar her etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı. 4 km halk koşusu, 10 ve 21 km yarışları ve bu yıl ilk defa gerçekleştirilen çocuk koşusu, minik kahramanlarımıza umut olmak için koşuldu. Maratondan elde edilen tüm gelir, Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki çocukların tedavi süreçlerinde kullanılacak.