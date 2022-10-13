Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında, “Yıldızlarla Opera” konseri gerçekleştirilecek

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali “Yıldızlarla Opera” konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20.sini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek ve Bellapais Gardens ev sahipliğinde yer alacak konser, saat 20.30’da başlayacak.

Konserde tanınmış opera sanatçıları; Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Soprano Tuğba Mankal ve Mezzosoprano Ezgi Karakaya, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde operalardan seçme aryalardan örnekler sunacak

Festivalde 1 Kasım’a kadar 12 farklı konser yer alacak

1 Kasım' a kadar 12 farklı konserin yer alacağı Festival, 21 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın Piyano Resitali ile devam edecek.

Festival biletleri Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden alınabilecek.

Program şu şekilde:

14 Ekim: Yıldızlarla Opera | Soprano Görkem Ezgi Yıldırım - Soprano Tuğba Mankal - Mezzosoprano Ezgi Karakaya - Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan

21 Ekim: Fazıl Say piyano resitali

25 Ekim: John Williams müzikleri | LBO Konseri

Şef: Oskay Hoca

27 Ekim: Arman Ratip piyano resitali

30 Ekim: A Capella Boğaziçi konseri

1 Kasım: Burcu Durmaz & KKTC CSO konseri | Şef: Murat Menket