Kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 11.00’den 17.00’ye kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.