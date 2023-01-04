Kutu Kutu tiyatro oyunu Lefkoşa ve Güzelyurt’ta sahnelenecek
Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği'nin ikinci oyunu "Kutu Kutu" Lefkoşa ve Güzelyurt’ta sahnelenecek.
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Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği'nin ikinci oyunu "Kutu Kutu" Lefkoşa ve Güzelyurt’ta sahnelenecek.
Oyun, 6 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Lefkoşa’da BKM Mutfak ’ta, 7 Ocak Cumartesi saat 20.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.
Memet Baydur’un kaleme aldığı, Mehmet Ulubatlı’nın yönettiği oyunun biletleri salonların kapısında, 50 TL’den satışa sunulacak.
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