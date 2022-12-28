“Kutu Kutu” oyunu Lefkoşa ve Güzelyurt’a geliyor

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından sahnelenecek "Kutu Kutu" adlı tiyatro oyunu Mağusa ve İskele’den sonra Lefkoşalı ve Güzelyurtlu sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Aralık ayında planlanan gösterimin salondaki teknik sıkıntıdan dolayı ertelenmesi sonrasında oyun yazarı Memet Baydur’un kaleme aldığı ve sanatçı Mehmet Ulubatlı’nın yönetmenliğini yaptığı oyun 6 Ocak Cuma gecesi saat 20:00’de Lefkoşa’da BKM Mutfak Kıbrıs’ta(Muhtar Yusuf Galeria) sahnelenecek.

Oyun 7 Ocak Cumartesi ise saat 20:00’de Güzelyurt AKM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Aydın gençlerin her tür sanat yapıtına karşı Belediye Başkanı’na karşı mücadelesi

Oyun Yazarı Memet Baydur’un kaleme aldığı ve sanatçı Mehmet Ulubatlı’nın yönetmenliğini yaptığı “Kutu Kutu”, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği oyuncuları Ümit Urel Üzgüner, Selin Dalgıçoğlu, Bilen Kılıç, Muammer Tekkanat, Meryem Uygar ve Rasim Çolakoğlu tarafından sahneleniyor.

Oyunda, büyükleri ile görüş farklılıkları nedeniyle evlerinden ayrılmış olan aydın gençlerin; heykel, resim, tiyatro, opera gibi her tür sanat yapıtına karşı bir Belediye Başkanı ile olan çatışmaları anlatılıyor.