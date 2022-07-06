Kutlu Adalı'ya özlemle...

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da katledilen YENİDÜZEN gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 26'ıncı ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN gazetesi tarafından düzenlenen anma töreni, Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde konuşmalar yapıldı, Adalı’nın mezarına karanfiller bırakıldı. Törende YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ve Kutlu Adalı Vakfı adına Adalı'nın eşi İlkay Adalı söz aldı.

Mutluyakalı: "Üzerimize serilmek istenen kirli örtüyü kaldıracağız"

YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Kutlu Adalı'nın aydın bir kişi olduğunu, yıllar önce yazdıklarının bugün çok daha iyi anlaşıldığını söyledi. "Üzerimize serilmek istenen kirli örtüyü kaldıracağız. Kirli politikacılar gidecek" diyen Mutluyakalı, "Bu toplum kendini yönetecek" dedi. Mutluyakalı, AKEL tarafından Kutlu Adalı ile ilgili gönderilen mesajı okudu, cinayetin sorumlularının yargılanmasını istedi.

Kişmir: "Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından zor günler yaşıyoruz"

Basın-Sen Genel Başkanı Ali Kişmir, düşünce ve ifade özgürlüğü için zor bir dönemden geçildiğini belirtti, Adalı'nın anısını anlayarak yaşatacaklarını vurguladı.

Sorakın: "Demokrasi paspas edildi, ediliyor, Kutlu Adalıları çoğaltalım"

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Adalı'nın Kıbrıs'ta karanlık işlerin aydınlatılması için çabaladığını, temiz bir toplum yaratılması için mücadele verdiğini belirtti. 26 yıl geçmesine rağmen ülkede hala aynı şeylerle karşı karşıya kalındığını ifade eden Sorakın, halkın iradesinin yansıtılmadığını dile getirdi.

Adalı: "Onu her zaman omuzlarınızda yaşatıyorsunuz"

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ise okuduğu şiirle Adalı'yı andı, "Onu her zaman omuzlarınızda yaşatıyorsunuz, teşekkür ederiz" dedi