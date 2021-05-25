Kutlu Adalı Vakfı: Kirli ve alçak suikastın failleri ortaya çıkarılmalıdır

Kutlu Adalı Vakfı, son dönemde ortaya konan iddialarla birlikte, Kutlu Adalı’ya yönelik kirli ve alçak cinayetin faillerinin ortaya çıkartılmasını istedi.

Kutlu Adalı Vakfı tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, siyasi cinayetin ardından pek çok kanıtın yok edildiğine dikkat çekildi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki dava tutanaklarının incelenmesini istedi.

Kutlu Adalı Vakfı, sorumlu makamları göreve davet etti.

İşte o açıklama

“Barış insanı, gerçek yurtsever Sevgili Kutlu Adalı’yı katlederek, canımızı alan, yaşamımızı mahveden ve acı çekmemize neden olan suç odaklarının bugüne kadar verdiğimiz mücadelelerde ortaya çıkarılmaması hukuksuzluğun bir kanıtıdır.

Siyasi cinayete kurban verdiğimiz biricik değerimizin öldürülmesi sonrası birçok bilgi ve kanıt yok edilmesine rağmen 1997 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) açtığımız davada, tüm kanıt ve bulguların ortaya çıkarılması doğrultusunda yaklaşık 8 yıl aktif çaba ve olağan üstü mücadelemizle geçmiştir.



AİHM 31/Mart/2005 yılında verdiği kararda cinayet sonrası yapılan soruşturmaların yetersiz olduğu ve ölümü etkin bir şekilde araştırılmadığını ortaya koyarak lehimizde karar vermiştir. Buna rağmen gerekli kurumlar görevlerini ifa etmemişlerdir. Sorumluluk ve ilgi duyanlar AİHM dosyalarını, tutanaklarını ve verilerini internetten inceleyebilirler.

Son dönemde ortaya sürülen iddiaları, demokrat, dürüst ve cesur hukukçuların, milletvekillerin, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının da araştırmasını ve konunun takipçisi olmalarını canı gönülden diliyoruz.

Özellikle sorumluluk makamında yer alan Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başsavcıyı bu kirli ve alçakça yapılan suikastın faillerinin bulunması doğrultusunda soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğünce tekrar açılması için ivedilikle göreve davet ediyoruz. Bu her şeyden önce onurlu bir yaklaşım ve insan olma mücadelesidir.

Kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız.

Kutlu Adalı Vakfı