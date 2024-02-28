“Kutlu Adalı soruşturmasına takipsizlik kararı alındı”

YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı’nın kurban gittiği faili meçhul cinayetle ilgili Türkiye’deki adli makamların “takipsizlik” kararı aldığı iddia edildi.

Türkiyeli muhalif gazeteci Erk Acarer tarafından “X” hesabında paylaşılan ve “TC İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğu görülen bölgelere göre, faili meçhul cinayetle ilgili Sedat Peker, Atilla Peker ve Korkut Eken için Kıbrıs’ın kuzeyinde tutuklama kararı devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti makamlarınca 3 isimle ilgili takipsizlik kararı verildi.

Belgelerde, “KKTC adli makamlarınca gerçekleştirilen soruşturma neticesinde herhangi bir tespit yapılamadığı, soruşturmanın zaman aşımına uğradığı” ifade ediliyor.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla Türkiye’deki adli makamlar tarafından aranan Sedat Peker, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı “ifşa” videolarında, Kutlu Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini ve Atilla Peker’in Kıbrıs’a geldiğini ancak öldüremeden geri döndüğünü söylemişti.

Bunun üzerine Atilla Peker, söz konusu sürece ilişkin Türkiye’deki adli makamlara “itiraf” nitelikli ifade vermişti.

Atilla Peker ifadesinde; Sedat Peker'in telefon etmesi üzerine Korkut Eken'le buluşarak Kıbrıs'a gittiğini, Eken'in kendisine iki adet silah verdiği ve Kıbrıs'ta 3 gün kaldıktan sonra geri döndüklerini söylemişyi.

Atilla Peker, İstanbul'a döndükten birkaç ay sonra Korkut Eken'in yanına gelerek kendisine "Bak seninle gittiğimiz o olayı hallettik" diyerek "Ben de bunun üzerine basında Lefkoşa'da öldürüldüğünü duyduğum gazetecinin benim Korkut Eken ile gidip döndüğümüz kişi olduğunu bu şekilde öğrendim. Ayrıca bu şahsın bana anlatıldığı gibi terörist değil gazeteci olduğunu da öğrenmiş oldum" dediği belirtilmişti.