Kutlu Adalı, 28’inci ölüm yıldönümünde anılacak

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da katledilen YENİDÜZEN gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 28'nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN Gazetesi tarafından düzenlenecek anma töreni, 6 Temmuz Cumartesi sabahı, saat 09.30’da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek.

Etkili soruşturma yok

6 Temmuz 1996’da geceleyin evinin önünde kurşunlanarak öldürülen YENİDÜZEN yazarı Kutlu Adalı’yı öldüren katillerle ilgili hiçbir zaman etkili bir soruşturma yapılmamış, Meclis’te Kutlu Adalı cinayetini ve bu cinayetin Türkiye’deki Susurluk skandalıyla bağlantılarını araştırmak üzere kurulan araştırma komiteleri de, polisin sivil makamlara bağlı olmayışı ve bu nedenle etkili işbirliği yapmayışı nedeniyle herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmış ve bu davayı kazanmıştı. Ancak bu dava dahi, bu “faili meçhul” cinayetin aydınlatılması için yeterli olmadı.

Kutlu Adalı öldürülmeden önce, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan bazı görevlilerin karıştığı St. Barnabas baskını hakkında yazılar yazmış ve çeşitli ölüm tehditleri almıştı.

Kutlu Adalı öldürüldüğü zaman, Susurluk çetesinin elemanlarından ülkücü Abdullah Çatlı’nın adada bulunduğu da belirlenmiş olduğu halde, polis bu konularda kamuoyunu tatmin edecek etkili bir soruşturma yapmakta yetersiz kalmıştı.

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili YENİDÜZEN’de yazılar yazan emekli polis yetkililerinden Tema Irkad da, bu yazılarıyla ilgili olarak askeri mahkemede yargılanmıştı.

İtiraflardan sonra da soruşturma ilerlemedi

2021 yılında da bazı çevreler cinayetle ilgili itiraflarda bulunmuş, kimi isimlere dair bilgileri kamuoyuna açıklamıştı. Bu itirafların ardından geçen 3 yılda cinayet soruşturmasının ileriye taşınması için eylemler yapılmış, Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edilmişti.

Bu kapsamda son olarak geçtiğimiz yıl Sedat Peker, Atilla Peker ve Mehmet Korkut Eken hakkında, KKTC polisi tarafından tutuklama emri çıkarıldığı açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelere rağmen soruşturmada yol alınamamıştı.