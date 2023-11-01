Kütahya Porselen İle Sofranıza Şıklık Katın

Sofra takımları, yemek keyfine eşlik eden seçenekler içinde yer alıyor. Ailece yemek yerken veya konukları ağırlarken, rengarenk masaların önemli öğesi olan sofra grubu porselen ürünler, harika sunumlar yapmanızı sağlayacak. Peki sofranıza şıklık katan porselen takımlar tercih ederken nelere dikkat etmelisiniz?

Eksik kalmasın: Sofralarda mutlaka olması gereken sofra ürünleri

Özenerek hazırladığınız yemekleri keyifli bir sunumla konuklarınıza ikram etmek için, sofra grubu ürünleri oldukça önemli. Evin genel dekorasyon konsepti, renkleri ve masa örtüsü gibi detaylarla, sofra takımı mutlaka uyumlu olmalı. Sunumlarda dikkat edilecek ilk konu tabaklar oluyor. Yapacağınız sunuma göre, sofra ürünleri içinde pasta tabağı, yemek tabağı, kayık tabak, çukur tabak ve kase yer alıyor. Bunun dışında, porselen göz alıcı cazibesini ön plana çıkarırken cam takımları da tercih edebilirsiniz.

Sofra ürünleri arasında bardaklar, sofralara şıklık katan diğer detaylardan. Yemek takımı veya sofra yemek takımında tercihinde bardaklar da göz alıcı olmalı. Çatal kaşık, bıçak takımları fonksiyonel olması gerekirken aynı zamanda sofrayla da uyumlu olmalı. Yemek sonrasında, elbette ki keyifli bir çay kahve sunumu şart. Bu anda kahve ve çay setlerine ihtiyaç duyuyoruz. 2 kişilik veya 6 kişilik setlerle, yemek sonrası güzel bir çay-kahve sohbetine adım atabilirsiniz.

Sofra ürünleri satın alırken nelere dikkat etmeli?

Yemek masalarında keyifli bir bütünlük ortaya çıkarak sofra ürünlerinde, seçim yaparken titiz olmak gerekiyor. Öncelikle, tercih ettiğiniz tabak, çatal bıçaklar uyumlu olmalı. Bunu en iyi, yemek takımı setleriyle sağlayabilirsiniz. Sofra takımları ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri set halinde sunuyor. Üstelik, birim maliyete göre ucuz, indirimli satın alma fırsatınız da oluyor.

Sofra servis takımlarını hangi malzemeden seçeceğinize karar vermek de önemlidir. Çünkü her ürünün dayanıklılığı farklıdır. Porselen ürünler, cam veya plastik gibi malzemelere göre hep öne çıkıyor. Çünkü hem kırılmaya karşı dayanıklı hem de kolayca çizilen bir yapısı yok. Uzun yıllar kullansanız dahi, porselen yemek takımları fark yaratıyor.

Sofra takımı fiyatları da, alışveriş yaparken en çok dikkat edilen konulardan. Softa takımı ürünleri fiyatlarında uygun bir seviye arıyorsanız, online satış sitelerine göz atabilirsiniz. Porselen sofra ürünleri konusunda Türkiye’de akla ilk gelen marka olan Kütahya Porselen’de, aradığınız seçenekleri bulabilirsiniz.