Kut Adalı'ya son veda

Fehime ALASYA

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren, YENİDÜZEN yazarı katledilen Kutlu Adalı ve yazar İlkay Adalı’nın kızı Kut Adalı, bugün sonsuzluğa uğurlanıyor...

Cenazesi ülkeye dün getirilen Kut Adalı için ilk olarak saat 11:00’de uzun yıllardır yayın yapım memuru olarak hizmet verdiği BRT’de tören düzenleniyor.

Törende, BRT’deki mesai arkadaşları Kut Adalı’ya son kez veda ediyor.

Adalı’nın cenazesi daha sonra saat 13.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Genç vedasıyla yasa boğan Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu. 21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu. Adalı, 15 Şubat’ta tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetmişti.

Kut Adalı vefat etti...