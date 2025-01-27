“Kusurlu yol nedeniyle oğlumuzu kaybettik”

Ebru OSMAN

Ercan Havalimanı – Gaziköy yolunda, Ocak 2024’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Miralay’ın ailesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yollardan sorumlu tüm yetkililere karşı dava açtı.

Miralay’ın ailesi, yaşanan çarpışmanın bir ‘kaza’ olmadığını, özellikle işlek bir anayola tali yol eklenmesi ve tali yolun bulunduğu noktadaki ağaçların budanmamasını, kazanın sebebi olarak görüyor.

Olay, Ercan Havalimanı – Gaziköy yolunda, tali yoldan anayola giriş yapan van aracın, Miralay yönetimindeki aracı görmeden anayola çıkması ve Miralay ile çarpışması sonucu yaşanmıştı…

Acılı aile, 25 yaşında trafikte yitirdikleri oğullarının ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle, Gaziköy’deki mezarı başında bir anma töreni düzenledi, ardından da hukuki sürecin başladığını açıkladı.

Törene; Çağrı Miralay’ın ailesi, sevenleri yanı sıra, gönlünü verdiği Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden gençlik örgütü üyeleri ve bazı milletvekilleri de katılım gösterdi.

Törenin ardından YENİDÜZEN’e konuşan Çağrı Miralay’ın annesi Kamuran Ertürk Miralay ve babası Erol Miralay oğulların trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından başlattıkları hukuki sürece ilişkin kararlılık belirtti, “Aile olarak davamızı açtık ve bu davanın takipçisi olacağız” dedi.

Acılı aile, bu sürecin uzun ve zorlu olacağını bildiklerini ancak adaleti bulana kadar davayı takip edeceklerini vurguladı.

Davalarını üç ayrı koldan açtıklarını belirten baba Erol Miralay, sürecin uzun olacağını ancak adaleti bulana kadar davayı takip edeceklerini vurguladı.

“İhmaller dizisinin başında yollar ve sorumlular yer alıyor...” diyen baba Miralay, “Keşke bu ölümler olmasaydı… Artık birilerinin sorumluluk alması lazım. Bu işten sorumlu olan kişiler çıkıp sırıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar” vurgusu yaparak, “Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileler, haklarını aramaktan asla vazgeçmesinler dava açsınlar!” çağrısı yaptı.

Anne Kamuran Ertürk Miralay ise, hayatını kaybeden oğlu Çağrı Miralay için duyduğu acıyı ve yaşadığı çaresizliği dile getirerek, toplumun ve yetkililerin sorumluluklarını vurguladı. Çocuğunun kaybıyla duyduğu derin üzüntüyü anlatan Kamuran Miralay, “Çocuğumun hayatını, geleceğini çaldılar. Bizim hayatımız mahvoldu” dedi.

Hükümetin ve bazı sürücülerin sorumsuz davranışlarının kazalara sebebiyet verdiğini belirten Kamuran Miralay; “Ne yollarımızda hayır var, ne de hükümetimizde hayır var. İnsanlar içip içip, sorumsuzca yollara çıkıyor. Hiç kimseyi düşünmeden, başkalarının canlarına mal oluyorlar” dedi.

Her gün meydana gelen kazaların ardında, aslında birer can kaybı ve perişan olmuş aileler olduğunu söyleyen Kamuran Miralay, “Bütün anneleri ve babaları mahvettiler. Arkalarında o kadar aile perişan vaziyette ama hiç kimse bunu görmüyor. Hiç kimse ne yaşadığımızı farkında değil” şeklinde konuştu.

“Bizim hayatımız bitti, çocuğumuzla beraber buraya gömüldük” diyen acılı anne, diğer ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulundu; “Başka ailelerin canı yanmasını istemiyorum. Lütfen herkes yollara çıkarken dikkatli olsun. Bir kişiyle bütün aileyi öldürüyorlar. Lütfen herkes bunu farkına varsın” dedi.

“Yolun kusurları ve önünü kesen araç yüzünden oğlumuzu kaybettik”

YENİDÜZEN: Bize oğlunuzdan (Çağrı Miralay) ve kaza gününden bahsedebilir misiniz? Nereye giderdi? Hangi yolu kullanırdı?

Erol Miralay: “Oğlum Çağrı Miralay, işinden eve geri dönüyorken bu kaza meydana geldi. Çağrı normal yolunda ilerlerken, yolun kusurları ve önünü kesen araç yüzünden oğlumuzu kaybettik. Kaza, Ercan Havalimanı – Gaziköy yolu üzerinde gerçekleşti; bu yollar Kıbrıs’ın en işlek yollarından biridir. Yolların kenarındaki ağaçlar yolun içine kadar sarkmış durumda olduğu için, kazaya karışan iki araç birbirini göremedi. İşinden dönen genç evladımızı, önünün kesilmesi sonucu orada kaybettik.”

“İhmallerin başında yollar ve sorumlular yer alıyor...”

YENİDÜZEN: Size göre bu olayda kimlerin ihmali var? Bu ihmaller nelerdir? Kimlerin suçlu olduğunu düşünüyorsunuz?

Erol Miralay: “İhmallerin başında yollar ve sorumlular yer alıyor... Tabii eğer sorumlular varsa. Yolların rutin kontrollerinin yapılmaması, ağaçların yol kenarına kadar sarkması ve ana yola kadar çıkması büyük bir sorun. Devlete göre bu yol yasal bir yol ama eğer gerçekten yasal bir yol olsaydı, düzgün bir şekilde ana yola bağlanması gerekirdi. Ancak bu yapılmamış. Çıkan kişi de aniden çocuğumuzun önünü kestiği için, yapacak bir şey kalmadı... Onu kaybettik.”

“Kimse yaptığı hatayı kabul etmiyor”

YENİDÜZEN: Hangi gerekçelerle dava açmayı planlıyorsunuz?

Erol Miralay: “Yetersiz yolların olması, polisin yetersiz araştırmaları ve karayollarıyla ilgili kusurlar daha fazla. Ancak kimse yaptığı hatayı kabul etmiyor.”

“İşten sorumlu olan kişiler çıkıp sırıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar”

YENİDÜZEN: Trafik kazalarında yaşanan rekor ölümlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hükümet bu konuda ne yapmalı?

Erol Miralay: Keşke bu ölümler olmasaydı… Artık birilerinin sorumluluk alması lazım. Bu işten sorumlu olan kişiler çıkıp sırıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

“Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileler, haklarını aramaktan asla vazgeçmesinler!”

YENİDÜZEN: Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden ailelere bir çağrınız var mı? Onların sizin gibi hukuk mücadelesi içine girmesini önerir misiniz?

Erol Miralay: “Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileler, haklarını aramaktan asla vazgeçmesinler! Kendilerini toparlayıp, güçlü bir şekilde durarak davalarını açsınlar ki, bundan sonraki istenmeyen olaylar yaşanmasın.”