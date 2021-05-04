Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in Paskalya Yortusu nedeniyle yaptığı konuşma, Kıbrıs Haber Ajansı'nda Türkçe olarak yayınlandı, daha önce basına yansıyanın aksine "küstah" değil "kibir" ifadesi dikkat çekti.

Anastasiadis, "Birkaç gün önce, bir kez daha, Türk tarafının uzlaşmaz tutumunu gördük ve yeni bir Osmanlı imparatorluğu hayal edenlerin kibirliliğine tanık olduk" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün, Anastasiadis'e yanıt vererek, "Küstah görmek istiyorsan aynaya bak" demişti.

Anastasiades, birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yetki şartları anlamında, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde BM kararlarına uyulması ve saygı gösterilmesi için uluslararası bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Paskalya Yortusu dolayısıyla pazar günü televizyonda bir konuşma yapan Nicos Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukuka uyduğunu iddia etti, Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruduğunu ispatladığını vurguladı.

Anastasiadis, “Talep sadece uluslararası hukuka ve BM Genel Sekreteri’nin görevine aykırı değil aynı zamanda Kıbrıs halkının büyük çoğunluğunun, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin isteklerine de aykırıdır" yorumunu da yaptı.

Paskalya mesajında Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, Kıbrıs’taki statükonun iki toplum için sadece kabul edilmez olmakla kalmayıp aynı zamanda, Avrupa vatandaşları olarak barış, güvenlik ve refahtan sağlanacak faydalar bakımından da birlikte bir çözüme götüremeyecek kadar kötü olduğuna işaret etti.

Anastasiades, “Bu nedenle ben saygılarımla sizi, bir araya gelerek sevdiğimiz ve sevmeye devam ettiğimiz kendi vatanımız, Kıbrıs için birlikte mücadele vermeye davet ediyorum” dedi.