Kuşağının en çok rağbet gören piyanistlerinden Nikita Mndoyants muhteşem performansıyla büyüledi

Murat OBENLER

Kültür&Sanatın Lefkoşa’daki önemli buluşma noktalarından Pharos Arts Foundation,4 farklı konserle Mart ayında da dünyadan önemli müzisyenleri Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Bilgi, yetenek ve performansıyla göz dolduran; kendi kuşağının en çok rağbet gören piyanistleri arasına girmeyi başarmış Nikita Mndoyants, Cuma gecesi Pharos’un kışlık mekanı ‘the Shoe Factory’de sahne alarak icralarıyla herkesi büyüledi.

Yabancı diplomatlardan yoğun ilgi

Yabancı diplomatlar ve sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği gecede Fransa, İsviçre, Meksika, Brezilya, İtalya, İngiltere ve Yunanistan’ın Kıbrıs Büyükelçileri konseri takip etti.

Müzik otoriteleri ve sanat yazarları tarafından övgüyle bahsedilen Nikita Mndoyants 5 yıl sonra tekrar Kıbrıs’ta sanatseverlerin önüne çıktığı konserinde Schubert, Prokofiev, Komitas ve Chopin’in besteleri yanı sıra Sergei Prokofiev’in Scherzo from Symphony No.5, Op.100 parçasına yaptığı kendi düzenlemesini de icra etti.

Uzun alkışlara iki kez bis yaparak yanıt verdi

Büyük bir beğeni toplayarak uzun süre alkışlanan genç sanatçı iki kez sahneye gelerek bis yaptı.

Marttaki konser serisi 22 Mart Cuma gecesi Chaos String Quartet konseri ile sürecek.