Kuşağının en çok rağbet gören piyanistlerinden Nikita Mndoyants muhteşem bir konser için Lefkoşa’ya geliyor

Murat OBENLER

Kültür-sanatın Lefkoşa’daki önemli buluşma noktalarından Pharos Arts Foundation, Mart ayında da dünyadan önemli müzisyenleri Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bilgi, yetenek ve performansıyla göz dolduran ve kendi kuşağının en çok rağbet gören piyanistleri arasına girmeyi başarmış Nikita Mndoyants, 1 Mart Cuma gecesi muhteşem bir konserle Pharos’un kışlık mekanı The Shoe Factory’de sahne alacak. Müzik otoriteleri ve sanat yazarları tarafından övgüyle bahsedilen Nikita Mndoyants saat 20.30’da başlayacak konserinde Schubert, Prokofiev, Komitas ve Chopin’in

besteleri yanısıra Sergei Prokofiev’in Scherzo from Symphony No.5, Op.100 parçasına yaptığı kendi düzenlemesini icra edecek.

2016 Cleveland Uluslararası Piyano Yarışması Birincilik Ödülü, 2007 Paderewski Uluslararası Piyano Yarışması Birincilik Ödülü ve 2014 Myaskovsky Uluslararası Besteciler Yarışması ve 2016 Prokofiev Uluslararası Besteciler Yarışması Birincilik Ödülü sahibi besteci Mndoyants düzenli olarak New York'taki Carnegie Hall, Moskova Devlet Konservatuarı Büyük Salonu, Paris'teki Salle Cortot ve Auditorium du Louvre, Hamburg'daki Elbphilharmonie, Prag'daki Rudolfinum gibi dünyanın en prestijli mekanlarında sahne alıyor. Bugüne kadar Mariinsky Tiyatro Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, Cleveland Orkestrası, Berlin Filarmoni, Baden-Baden Filarmoni gibi orkestralarda ve Charles Dutoit, Leonard Slatkin, Vassily Sinaisky, Hans Graf, Eri Klas gibi ünlü şeflerin yönetimi altında sahne aldı.

Konserle ilgili bilgi ve bilet, www.pharosartsfoundation.org veya Tel. 22-663871 (Monday - Friday 10:00am-2:00pm) üzerinden alınabileceği konserin biletleri iki kategoride €20 ve €15 olarak satılıyor.

PROGRAM: