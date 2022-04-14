Kuşadası’ndan Limasol’a

MCS Cruises'e ait kruvaziyer, 6 yıl sonra Türkiye’nin Kuşadası limanına demirledi. Cruise gemisi, Türkiye’den Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hareket edecek. Böylece “siyasi” anlamda birbirini tanımayan iki ülke, ortak bir turizm alanı yaratacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 6 yıl aradan sonra demir atan MCS Cruises firmasına ait kruvaziyer, 846 turist taşıdı.

Anadolu Ajansı’na göre Panama bayraklı "MSC Lirica" isimli gemi Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu İtalya ve ABD vatandaşlarından oluştuğu dikkat çekti. MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro ise uzun bir aradan sonra Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyerin Kuşadası'nın ardından Kıbrıs ve İsrail Limanı'na uğrayıp rotasını tamamlayacağını belirtti.