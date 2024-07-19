"Kurumdaki eksiklikler giderilmezse, tüm bölgelerde grev kararı alacağız"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, (El-Sen) İskele Bölge Amirliği'nde eksikliklere dikkat çekti, Kıb-Tek yönetimini son kez uyardı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu bu sabah İskele Bölge Amirliği önünde yaptığı açıklamada Kıb-Tek yönetimine aylardır bu eksiklikleri söylediklerini ancak konu hakkında hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, "Kıb-Tek yönetimi eksiklikleri karşılamak yerine kurultay için çalışıyor" dedi.

Kıb-Tek çalışanlarının İskele'de birçok sorunla uğraştığını aktaran Tuğcu, "Giysi ve araç-gereç gibi eksikleri var, biz bunları defalarca söyledik. Bu çalışanların bir tanesine bir şey olsa, kimse hesabını veremeyecek. Çalışanlarımızın sağlıklı ve emniyetli bir şekilde çalışabilmesi için son kez bir uyarı daha yapıyoruz. Eğer bu konuda bir çalışma yapılmazsa Pazartesi gününden itibaren tüm bölgeleri kapsayacak grev kararı gündeme getirebiliriz" şeklinde konuştu.