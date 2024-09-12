Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, yeni eğitim yılının başlayacağını hatırlatarak, eğitimde birçok eksikliğin olduğunu dile getirdi. “Kurultaydan başka gailesi olmayan hükümet eğitimi de unuttu” diyen Özuslu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na seslendi, “Öğretmen, kitap, malzeme ve sair eksiklikleri ve sıkıntıları geçtik. Ama sorunlu binalarda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının can güvenliğini sakın riske atmayın” ifadelerine yer verdi.

“OKULLAR PAZARTESİ NASIL AÇILACAK?

“Kurultaydan başka gailesi olmayan hükümet, eğitimi de unuttu. Bizzat Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun basında yer alan açıklamaları bile durumun vahametini gösteriyor ama aslında işler çok daha kötü... Birçok okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri, özellikle bina güvenliği yüzünden tedirgin. Sendikalar sürekli ‘SOS’ çağrısı yapan okullardaki durumu yerinde tespit etmeye ve sürece katkı koymaya çalışıyor.

Bugün ayın 12’si ve 16 Eylül pazartesi günü, yani 3 gün sonra yeni öğretim yılına başlaması beklenen ilköğretimde en az 20, orta ve mesleki teknik eğitimde ise en az 13 okulda inşaat işleri bitmedi. Bunlar arasında neredeyse tamamı yıkılmış binalar da var. Depreme dayanıklılık konusunda sorunlu okul binası sayısı ise çok daha fazla. Sayın Çavuşoğlu’nun ‘geçicidir’ demesine rağmen artık ‘kalıcı’ hale gelen prefabrik sınıfların bazıları hala monte edilmedi.

Kurultay döneminde kaç ‘geçici işçi’ alındığı bilinmezken, Eğitim Bakanlığı okullara yeterli öğretmen de vermedi. KTOEÖS’e göre orta ve mesleki teknik eğitimde en az 100 öğretmen eksik. Ders kitaplarının da henüz bir kısmı okullara ulaştı, gerisi ne zaman gelecek belli değil.

Eğitim yılının her sene sıkıntılarla açılmasına alıştık, ancak bu yıl daha büyük bir karmaşa ve kaos var. Hatta ‘eğitim yılı açılışının bir süre ertelenmesi’ ya da ‘sorunlu bazı okulların daha geç açılması’ gibi bir ihtimalden de söz ediliyor.

Buradan Bakan Sayın Çavuşoğlu’na sesleniyorum: Öğretmen, kitap, malzeme ve sair eksiklikleri ve sıkıntıları geçtik. Ama sorunlu binalarda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının can güvenliğini sakın riske atmayın.”