“Kurultayda destek almak için yalvarıyorsun, işine bak kardeşim”

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) iki kez ertelenen ve hafta sonu yapılması planlanan kurultayına ilişkin, parti başkanlığına aday olan iki isim; Erhan Arıklı ve Talip Atalay arasındaki sosyal medya tartışması sürüyor…

Son olarak, partinin genel başkanı Erhan Arıklı, Talip Atalay’ı; “kurultayda Bertan Zaroğlu’ndan destek almak için yalvarmakla” suçladı.

Arıklı ayrıca, Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının kurultayda oy kullanmayacaklarını defalarca dile getirdiğini ifade etti.

Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çıktığın TV programlarında Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının YDP ye geri dönmelerinden memnun olduğunu söylüyor ve ardından "Niye şimdi?" diye imalı imalı soruyorsun.

Hatta bugünkü TV Programında daha da ileri gidiyor, benim sıkıştığım için Bertan Zaroğlu'nu şimdi Partiye getirmeye çalıştığımı iddia ediyorsun.

Oysa ben, gerek MYK ve gerekse Parti Meclisi toplantılarında, Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının bu Kurultayda oy kullanmayacaklarını defalarca dile getirdim. Buna rağmen üyelerimizi ve kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsun.

O da yetmiyor, Bertan Zaroğlu'nun evine adam gönderiyor ve saatlerce yalvararak destek istiyorsun. İkna olmayınca 20 Nisanda yapacağımız Tüzük Kurultayını mahkemeye taşımakla tehdit ettiriyorsun.

Bak Talip Hoca,

Madem öyle, kafan rahat olsun diye yarın ki Tüzük Kurultayını 28 Nisan'daki Kurultayımızdan sonraya erteleyeceğiz. Böylece sizin bu parti içerisinde karışıklık yaratmanıza, kafaları karıştırmanıza uğrayacağınız mağlubiyete kılıf hazırlamanıza izin vermeyeceğiz.

Sana demiştim; Sen ve yanındaki birçok kişi bu partide yokken, Bertan ve arkadaşları bu partide idi.

Lütfen işine bak Kardeşim.