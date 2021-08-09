Kurtarma ve dayanaklılık planı çerçevesinde itfaiye araçları ve uçaklar alınacak

Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kıbrıs için onaylanan ve 2026’ya kadar geçerli olacak “Kurtarma ve Dayanıklılık Planı” çerçevesinde Kıbrıslı Rum yönetiminin, yangın söndürme araçları almayı planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ormanların korunması için yangın söndürme uçaklarının, araçlarının ve insansız hava araçlarının satın alınmasının, personelin ise eğitilmesinin planlandığını yazdı.

Habere göre, 25 itfaiye aracı, 4 buldozer, 6 tarımsal traktör, 1 yangın söndürme uçağı, 3 drone gibi unsurların satın alınması planlanıyor.