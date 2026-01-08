Kurşunlama olayıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı!

Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Uluhan isimli galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında "azmettirici" olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

B.A. isimli zanlı bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı, hakkında bir gün tutukluk emri verildi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto isimli iş yerine güpegündüz silahlı saldırı düzenlenmişti. Motosikletle olay yerine giden saldırgan, galeri önünde durarak iş yerine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 saatlik aramanın ardından zanlı Lefkoşa’da yakalanmıştı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılmış, hakkında soruşturma kapsamında 2 gün tutukluluk emri verilmişti.