"Kürşat'ın davası düştü, beraat etti"

İtalya’dan tutuklanan ve sonrasında Kıbrıs’ın güneyine iade edilerek, güneyde yargılanma süreci başlayan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davası tanığın hayatını kaybetmesinden dolayı düştü.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan reporter.com.cy sitesinin haberine göre, güneyde bu sabah yeniden mahkemeye çıkarılan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasındaki İngiliz başsavcılık tanığının önceki günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle beraat ettiğini yazdı.

Kürşat, “komplo kurmak, kabahat işlemek için komplo kurmak, sahte temsil yoluyla mülk edinmek, başkasına kayıtlı araziyi hukuka aykırı olarak bulundurmak ve kullanmak, sahte beyanla mülk edinmeye teşebbüs etmek, satışta dolandırıcılık yapmak” olmak üzere toplam 20 farklı suçtan yargılanıyordu.

Akan Kürşat, 2007 tarihli tutuklama emrine dayanarak yılbaşı gecesi Roma'da tutuklanmış, 2 Şubat'ta ise adanın kuzeyinde “Kıbrıs Rum mallarının gasp edilmesi” davası nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmişti.

Mahkeme 9 Şubat'ta, Kıbrıs bankalarından nakit olarak 10 bin Euro ve iki banka çeki olarak 65 bin Euro tutarında kefalet ödedikten sonra Kürşat'ın serbest bırakılmasına karar vermişti.

Esendağlı YENİDÜZEN’e konuştu:

“Davalar bir daha açılmamak üzere kapandı”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, savcılığın ilgili tanığın vefat ettiğini belirterek, diğer tanıkların da ifade verebilecek ve suçları ispat edebilecek noktada olamayacağını değerlendirerek, Kürşat’ın tüm davalarının bir daha açılmamak üzerine kapandığını söyledi.