Kurala uymayana ceza

Toplumda hem sağlık hem de ekonomik açıdan derin yaralar açan, pandemiyle mücadeleye yönelik kurallara uymayan kişi ve işletmelere uygulanacak suç ve cezalarla ilgili yasal düzenleme çalışması başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmesi için ivediliği alınan Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi halinde aylık brüt asgari ücretin 10 katına kadar idari para cezası, mahkumiyet almaları halinde ise 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin de önü açılacak.

SUCUOĞLU: “CAYDIRICI CEZALAR ÖNEMLİ”…İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısını en erken zamanda görüşülmeye başlanacağını dile getirdi, denetlemelere yönelik geçmişten beri ciddi zafiyetler yaşandığını caydırıcı cezaların oldukça önemli olduğunu kaydetti

YASA TASARISI MADDE MADDE NE İÇERİYOR? Maske, sosyal mesafe kurallarına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin 10’da biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı ile vatandaşlar arasında imzalanan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) aykırı hareket eden, karantina kurallarına uymayanlar mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

Ev karantina kurallarına uymayanlara; aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

PCR veya tarama testlerini belirtilen sürede yapmayan yurttaşlara, aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası kesilecek.

COVID-19 teşhisi konulan kişi ve temaslılarına uygulanacak karantina koşullarına uymayan hem yurttaş hem de işverenlere brüt asgari ücretin 6 katı tutarında para cezası kesilecek.

Bu kurallara uymayan, iş yeri ve eğlence yeri yetkilileri aylık brüt asgari ücretin sekiz katı kadar idari para cezasına çarptırılacak. Bir hafta süreyle kapatılacak, organizasyon ve etkinlikler de durdurulacak.

Ayşe GÜLER

COVID-19 ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan kişi ve işletmelere uygulanacak suç ve cezalara ilişkin çalışma başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmesi için ivediliği alınan Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi halinde aylık brüt asgari ücretin 10 katına kadar idari para cezası, mahkumiyet almaları halinde ise 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin de önü açılacak.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısını en erken zamanda görüşülmeye başlanacağını dile getirdi, komitede sağlıkla ilgili yasa tasarılarına ilişkin yoğun bir döneme girildiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, denetlemelere yönelik geçmişten beri ciddi zafiyetler yaşandığını söyleyerek, bu nedenle caydırıcı cezaların oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Madde madde tasarı…

Yasa tasarısının hayata geçmesi halinde; maske, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere aylık brüt asgari ücretin 10’da biri tutarında idari para cezası uygulanabilecek.

Sağlık Bakanlığı ile vatandaşlar arasında imzalanan taahhütnameye uymayan, izolasyon (tecrit) ve karantina kurallarına aykırı hareket edenler suç işlemiş sayılacak.

Bu kişiler, mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

Ev karantinasına uymayanlara da ceza…

Tasarı, ev karantina koşullarına uymayanlara uygulanacak cezaları da sıralıyor.

Buna göre; bu kurala aykırı hareket edenlere aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, ev karantinası kurallarına aykırı davrananlar, bakanlığın belirlediği merkezi karantinaya yerleştirilecek, uygulanan karantina ücreti de kendisi tarafından karşılanacak.

PCR testi yapmayanlara brüt asgari ücretin 5 katı idari ceza…

Öte yandan, tasarının yasallaşması halinde, PCR testi ve/veya hastalığın tespiti için yapılması gerekli görülen tanı ve tarama testlerin, belirtilen sürede yapmayan yurttaşlara aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bununla birlikte COVID-19 teşhisi konulan kişi ve temaslılarına uygulanacak karantina koşullarına uymayan hem yurttaş hem de işverenlere brüt asgari ücretin 6 katı tutarında para cezası kesilecek.

Söz konusu kurallara uymayan, iş yeri ve eğlence yeri yetkilileri ise aylık brüt asgari ücretin sekiz katı kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca, bir hafta süreyle kapatılacak, organizasyon ve etkinlikleri de durdurulacak.

Para cezasını yatırmayanlara yargı yolu

Tasarının onaylanması halinde, görevliler tarafından kesilen idari para cezalarını 30 gün içerisinde yatırmayanlar mahkemeye sevk edilecek.

Bu kişiler mahkumiyet almaları halinde ise aylık brüt asgari ücretin 10 katı tutarına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırabilecek.

Belediye görevlilerine ‘kapatma’ yetkisi…

Tasarının hayata geçmesi halinde ilgili bakanlığın yetkilendirdiği kişilerle birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilen belediye görevlileri öngörülen idari para cezası ve kapatma cezası verme yetkisine sahip olacak.

Bununla birlikte söz konusu kişilere organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi de verilecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:

“Sağlıkla ilgili yoğun bir döneme giriyoruz”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısını en erken zamanda görüşülmeye başlanacağını dile getirdi, komitede sağlıkla ilgili yasa tasarılarına ilişkin yoğun bir döneme girildiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, denetlemelere yönelik geçmişten beri ciddi zafiyetler yaşandığını söyleyerek, bu nedenle caydırıcı cezaların oldukça önemli olduğunu kaydetti.

“Denetim, en zayıf noktamız” diyen Sucuoğlu, “Hem denetlemenin kontrollü şekilde usulüne uygun olması hem de gayrı yasal durumlar gerekli cezalarla çaydırılmalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da ‘Ceza da yazılsa, idare edilir’ düşüncesi olduğunu ifade eden Sucuoğlu,

“Affediyorum ya da gelecek defa bakarız dediğimizde yapılan denetimlerin anlamı kalmaz” dedi.

Sucuoğlu, komitede 3’ü sağlık, 1’de eğitimle ilgili olmak üzere 3 yasa tasarısı bulunduğunu söyleyerek, sağlığa öncelik vereceklerini belirtti.

Eğitimle ilgili yasa tasarısının ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta yaptıklarına yönelik bilgi de veren Sucuoğlu, ikinci görüşmesinin Cuma günü yapılabileceğini sözlerine ekledi.