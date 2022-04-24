Kur farkına karşın, büyük fiyat farkı

YENİDÜZEN-ÖZEL

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında seçili bazı ürünler arasında yapılan fiyat karşılaştırmasında bazı ithal ürünlerin dövizdeki kur farkına rağmen kuzeyde daha yüksek olduğu dikkat çekti.

Alışveriş sepetine giren seçilmiş ürünlerden özellikle Nescafe, bira ve bazı viski çeşitleriyle diş macunu, jilet, duş jeli gibi ürünler kuzeyde cep yaktı.

Küçük boy Nescafe Gold kuzeyde 95 TL iken, güneyde bu rakam 51 TL. Yine kuzey ile güney arasında benzer uçuk fiyat farkı görülen bir diğer ürün ise uzun süredir fon indirimin beklendiği alkollü içkilerden şarapta yaşandı. Aynı marka ve miktardaki kırmızı şarap kuzeyde 89 TL iken, bu rakam güneyde sadece 52 TL.

Alkollü içeceklerden viskide uçurum fark

Alkollü içkilerde dikkat çeken bir diğer ürün fiyatı ise yaz aylarının çok sık tüketilen içeceği birada oldu. 330 ml Heineken Bira kuzeyde 22 TL iken güneyde 19 TL. Yine alkollü içkilerden bir litrelik Chivas Viskiler güneyde 381 TL iken, kuzeyde 455 TL olduğu görüldü.

Patates fiyatları şaşırttı…

Mutfakların vazgeçilmezi olan patates fiyatları da görenleri şaşırttı. Kuzeyde kilosu 21,50 TL olan patates, güneyde 14,15 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Diş macunu güneyde 46, kuzeyde 70 TL

Diş macununda da çok sık tüketilen bir markanın aynı ürününe güneyde 46 TL veren bir tüketici, kuzeyde bu ürüne 70 TL ödüyor.