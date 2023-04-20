Kumyalı’da ani ölüm

Kumyalı’da sakin Ulrike Annette Von Froreich (K-83), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de hırsızlık

15-16 Nisan tarihleri arasında, Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesi açılarak içeriye girildi ve ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabında muhafaza edilen 120 bin TL nakit para çalındı.

Polisin 15-16 Nisan tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen W.V.N. (E-29) tespit edilerek tutuklandı. Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında; 31.12.2021-02.01.2022 tarihleri arasında, aynı apartman dairesini açıp içeriye girdikten sonra, yine ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabında muhafaza edilen 40 bin TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gemikonağı’nda ruhsatsız içki satışı

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir markette polis tarafından yapılan kontrolde, alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın muhtelif markalarda 252 şişe alkollü içkinin izinsiz tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu alkollü içkiler emare olarak alınırken, market işletmecisi aleyhinde yasal başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.