Kumarhanelerde toplam 81 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis ekipleri beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Eğlence mekanlarıyla alkollü içki satışı yapılan yerlerde Güzelyurt dışında olumsuzluğa rastlamayan polis, trafikte ise çeşitli suçlardan toplam 1584 sürücü hakkında işlem yaptı. 160 araç sakıncalı bulunarak trafikten men edilirken bir sürücü de tutuklandı. 81 kişi hakkında yasak olduğu halde kumarhanelerde bulunmaktan yasal işleme gidildi; Güzelyurt’ta ikamet izinsiz kaldığı saptanan bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün 19.00 ile bugün 03.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’deki eğlence mekanı, alkollü içki satılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri 1,615 araç sürücüyü kontrol ederek 682’sini çeşitli trafik suçlarından rapor ederek haklarında işlem başlattı, 103 aracı ise trafikten men etti. Rapor edilen sürücülerden 119’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 62’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sigortasız araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak suçlarından ceza aldı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da kumarhanelerde 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 827 sürücüden 127’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Trafik ekipleri, kontrol ettiği 1016 sürücüden 250’sine çeşitli kural ihlallerinden ceza yazdı. Sürücülerden 64’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 38’i trafik ışıklarına uymamak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i de seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçlarından ceza aldı; 3 sürücü tutuklanırken 25 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları, kafeler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri 540 sürücüyü kontrol ederek 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si de sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 80 araç sürücüsünü rapor; 3 aracı ise trafikten men etti.

-İskele

İskele’deki kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri yasak olduğu halde buralarda olduğu saptanan 19 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi

875 araç sürücünü kontrol eden trafik ekipleri ise bunlardan 212’sini, çeşitli kurallara uymadıklarını saptayarak rapor etti. Bir sürücü tutuklanırken, 24 araç da trafikten men edildi.

Ceza alan sürücülerden 105’inin yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’unun sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’unun seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’unun alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sının emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 3’ünün sigortasız araç kullanmaktan ceza aldığı belirtildi.