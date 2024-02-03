Kumarhanede bulunması yasak olan 34 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Polis tarafından dün gece gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhanede bulunmaları yasak olan 34 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler tarafından dün gece yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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