Kültür ve sinemanın buluşması 17 Temmuz’da Lefkoşa Surlariçi’nde başlıyor

Murat OBENLER

Bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek olan Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali (AEI Film Festival), 17-23 Temmuz tarihleri arasında 14 ülkeden 38 filmi sanatseverlerle buluşturuyor.

Bir hafta boyunca gösterilecek belgeseller yanısıra birçok paralel kültürel etkinlikle de desteklenen festival sinema ve kültürün buluştuğu bir çekim merkezi oluşturacak.

Stavros Papageorgiou’nun kuruculuğunu ve yönetmenliğini yaptığı Bank of Cyprus Kültürel Vakfı ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen festival 17 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleşecek açılış seremonisi ile başlayacak.

Açılış töreninde Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisantou’ya onur ödülü takdim edilirken, “Detailing Cyprus” adlı belgeselin gösterimi de yapılacak.

Açılış töreni Özel takdir seansındaki Nadir görsel-işitsel malzeme aracılığıyla geçmişte Kıbrıs Yunanistan Sinema Tiyatrosundaki Dans Partisi (31 October 1959) gösterimi ile son bulacak.

Gösterimler Lefkoşa Surlariçi’ndeki Bank of Cyprus Kültürel Vafkı alanında

AEI Audiovisual Forum tarafından Kültür Vakfı’nın Güney Lefkoşa’nın Fenaromeni bölgesindeki alanında 17:00-23:00 arasında yer alacak(iç alan-ilk kat ve dış alan) gösterimlerde aralarında Türkiye’den iki ve Kıbrıs’tan 12 belgeselin de yer aldığı 14 ülkeden(Kıbrıs, Yunanistan,Türkiye, İspanya,Ukrayna, Fransa,İtalya, Şili,İsrail,Romanya, İngiltere ve Bulgaristan) filmler gösterilecek. Çocuklar için interaktif atölyeler, fotoğraf sergisi gibi yan etkinliklerin de yer alacağı festival 23 Temmuzdaki ödül töreni ve Amalgamation Choir konseri ile sona erecek. Festivalde “CINeEDUCATION” bölümü de yer alacak.

Arkeoloji, etnografya ve tarihe odaklanan festival, bu özel tematik çerçeveye giren ve festivalin felsefesiyle uyumlu kaliteli belgeseller göstererek hem Kıbrıs'ın hem de katılımcı ülkelerin zengin kültürel mirasını bir kez daha sergilemeyi hedefliyor. Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından uluslararası kabul görmüş festivaller arasında yer alan AEI bu kapsamda ünlü yazar, tarih profesörü ve yönetmen Pedro Olalla gibi seçkin isimlerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra, katılan belgesellere para ödülleri veren, Kıbrıs'ta bu türdeki tek film festivalidir.

Festival jürisi: Dr. Pedro Olalla (Başkan) , Matthaios Frantzeskakis - Head of the Chania International Film Festival, Deborah Semel Demirtaş – Founder and artistic director of the Foça International Archaeology and Cultural Heritage Documentary Film Festival (‘Foça Film Days’), Sylvia Nicolaides – Director, video artist and filmmaker ve David Hands – Cinematographer, Director and Trainer at Crewhouse Media Ltd, lecturer at the University of Nicosia. 14 ülkeden 38 film En İyi Belgesel,AEİ Ödülü,En İyi Yönetmen,En İyi Senaryo,En İyi Görüntü Yönetimi ve Kıbrıs 1974 Hatırası Ödülü(Kıbrıs'ın barış içinde bir arada yaşaması ve yeniden birleşmesi için iki toplumdan insanların çabalarını anlatan bir belgesele verilecek) için yarışırken ayrıca Seyirci ödülleri ve Onur Ödülü de verilecek.

Türkiyeden belgesel filmler:

-HARRAN SCHOOL: EL BATTANI | 67'-Yön: Sedat Benek

-THE CUSTODIAN | 33'-Yön:Mehmet Fatih Guden

Bazı Kıbrıslı yönetmenlerin filmleri:

-OVERCOMING | 63'-Yön: Besire Paralik

- OLIVIA | 34'- Yön: Mine Balman

-THE FIRST VISIT | 15'-Yön: Christina Hadjizachariou

- "Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar" /35’ -Yön: Cemal Yıldırım

Daha fazla bilgi ve tüm program için: https://aei-filmfestival.org/

Facebook,Instagram sayfaları ve the platform www.eventive.com.