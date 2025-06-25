Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili projelere 1,8 milyon TL’lik destek sağlayacak…

Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerine 1,8 milyon TL'lik mali destek sağlayacak.

Destekten yararlanmak isteyen derneklerin 14-25 Temmuz tarihleri arasında, 1 Mayıs 2025'ten - 30 Nisan 2026'ya kadar gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri iki projeyle başvuruda bulunabilecek.

Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, projelerden sadece biri yurt dışına yönelik olabilecek ve bir projeye en fazla 144 bin TL, bir derneğe ise toplam 180 bin TL destek verilebilecek.

Başvurular, Kültür Dairesi web sitesinden indirilecek güncel formlar aracılığıyla ve randevuyla yapılacak; değerlendirme, 12 üyeli komisyon tarafından yürütülecek.

Mali yardımlar, kültürel üretimi özendirmek amacıyla eğitsel yayınlar, sanatsal etkinlikler ve belgesel projeleri kapsayacak.