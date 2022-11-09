Külliyeye 'saklı' ziyaret

Ertuğrul SENOVA

Bir dizi "müjde" vermek adına Kıbrıs'ın kuzeyine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay külliye inşaatını ziyaret etti.

Ziyaret, basının inşaat alanı içerisine alınmaması ve olayı teller ardından izlemesi nedeniyle görüntülenemedi ancak hissedildi.

Zira eylemcilerin teller ardındaki “külliyeye hayır” pankartı, saat 13.20 sıralarında, inşaat alanındaki “siyah vito hareketliliği” sırasında polisin etten duvarıyla adeta gizlendi.

Oktay’ın bölgeye geleceği ana kadar çok sayıda polis ekibi külliye çevresine konuşlandırıldı, gelmesiyle birlikte polis sayısı arttırıldı; teller içindeki inşaat alanının dört bir yanına ağır silahlı polisler dikildi.

Oktay, ziyareti kapsamında inşaat alanını gezmedi, sadece alan içerisine kısa sürede dikilen büyük beyaz çadır içerisinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Oktay'a; Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel de eşlik etti.

Külliye çevresinde neler yaşandı?

Basın uzaktan izledi

Oktay’ın gelişi öncesi, külliye inşaatı alanında hummalı bir temizlik çalışmasının gerçekleştiği ve bayraklarla donatılmış büyük beyaz bir çadırın dikildiği gözlemlendi.

Sadece askeri bölgeden girişi bulunan külliye inşaatı arazisine basın alınmadı, kamuoyuna tüm süreçle ilgili bilgi, teller ardında aktarıldı.

Protokol programında, Oktay’ın saat 12.00 sıralarında külliyeyi ziyaret etmesi bekleniyordu. Bu nedenle çok sayıda polis, saat 11.30 sıralarında külliye inşaatı çevresine konuşlandırıldı.

Bu sırada bir grup eylemci, geçtiğimiz haftalarda eylem düzenlenen inşaatın ön kısmına geldi; eylemcilerin gelmesiyle birlikte polis sayısı giderek arttı. Telli alan içerisinde kalan inşaat alanının dört bir yanına ağır silahlı çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Vitolar hareketlendi, polis etten duvar ördü

Toplamda 4 eylemcinin “Külliyeye Hayır” pankartı açarak inşaat alanı önüne yürümesiyle, polis sayısı daha da arttı.

Saatler 13.20’yi gösterdiğinde, külliye inşaat alanında “siyah vitoların” hareketliliği başladı. Bu sırada polis, inşaat alanından bakıldığında pankartın görülmeyeceği şekilde eylemcilerin arkasına etten duvar ördü.

Kanatlı: “Bu bir inşaat değil, siyasi projedir”

Eylem sırasında açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, "İnşaatı denetlemeye gelen, bina temsilcileri Ersin Tatar ya da Zorlu Töre değil; esas sahibi olan Fuat Oktay'dır. Kısacası bu bir inşaat değil, siyasi bir projedir" dedi.

“Burada Türk usulü bir başkanlık sistemi oluşturulmaya çalışılıyor"

Kanatlı, "Biz parlamenter sistemde yaşıyoruz. Daha önce de söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı bu sistemde semboliktir. Cumhuriyette anlatılan budur. Burada 73 bin metrekarelik bir alan oluşturuluyor. Bu oluşumun 6800 metrekaresi Meclise, 25 bini ise hiçbir şeyi temsil etmeyen Cumhurbaşkanlığı binasına verilecek. Burada Türk usulü bir başkanlık sistemi oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

İnşaat alanı önünde yaklaşık 1 saat duran eylemciler, saat 14.20 sıralarında bölgeden ayrıldı.

Eylemcilerin ayrılmasıyla, bölgedeki polis sayısı da oldukça azaldı.



