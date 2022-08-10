Külliyenin yapımı “gizli ihaleyle tanıdığa gitti” iddiası

Kermiya bölgesine yapılacağı açıklanan “Külliye”nin, gizli bir ihaleyle, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildiği iddia edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, “K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

Haberde, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ifade edildi.

7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihalenin, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildiği öne sürüldü.

Yaklaşık maliyeti “2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş” olarak hesaplanan proje ihalesinin, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandığı kaydedildi.

“İnşaat 25 Temmuz’da başladı”

Haberde, 20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre inşaat sürecinin 25 Temmuz’da başladığı, sürecin 6 Aralık 2023’te tamamlanacağı ifade ediliyor.

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