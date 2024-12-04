Külliye inşaatında ‘patlamamış havan’ paniği

Lefkoşa’da, yapımına devam edilen külliye yerleşkesinde, patlamamış mühimmat tespit edildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, yerleşkenin, Kermiya geçiş noktasına yakın bir noktasında, oto – park yapmak amacıyla temizlenen bölgede bulunan patlamamış havan, askeri ekiplerce ‘kontrollü şekilde’ patlatıldı.

Patlama, Lefkoşa’nın hem kuzey hem de güneyinden duyuldu.

Tedbir amacıyla bölgeye gönderilen ambulans, “yaralananlar olduğu” yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Güneyde yayın yapan pek çok gazete, patlamanın endişeye neden olduğunu yazdı.