Külliye inşaatı yakınlarında kaza: 3 kişi yaralandı

Lefkoşa’da, ‘külliye’ inşaatı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kermiya çemberine hızlı giriş yapan araç bordür taşlarına çarparak havalandı; önce bir aracın damına çarptı, ardından da küllite inşaatında çalışan işçiye çarparak hendek içerisine düştü.

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.50 sıralarında meydana geldi.

64 yaşındaki Yücel Özenli, Kermiya Çemberi’ne geldiğinde süratini düşürmeden çembere giriş yaptı, çemberin bordür taşlarına çarptıktan sonra havalanıp, 57 yaşındaki Miyesser Genç yönetimindeki EC 263 plakalı aracın tavanına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle güney istikametine doğru kontrolsüzce yoluna devam eden araç kaldırım taşlarına ardında da toprak alanda çalışmakta olan 39 yaşındaki M.D. Manır Miah çarptıktan sonra hendek içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan KE 264 plakalı araç sürücüsü Yücel Özenli, EC 263 plakalı araç sürücüsü Miyesser Genç ve M.D. Manır Miah kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.