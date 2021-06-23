Veteriner Dairesi Müdürlüğü, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin 30 Haziran’a kadar beyan yapmaları gerektiğini açıkladı.

Vatariner Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin her yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez ve büyükbaş hayvan üreticilerinin Veteriner Dairesi’nin belirlediği tarihlerde, daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiğini hatırlatıldı.

Bu çerçevede, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Veteriner Dairesi şöyle dedi:

“Bu bağlamda; 01-30 Haziran 2021 döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri, Kaza/Bölge Veteriner Daireleri’nden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan TÜM büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak, bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

30 Haziran 2021 tarihine kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabilecek ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

Üreticilerimizin 30 Haziran 2021 tarihine kadar beyanlarını yapmaları önemle duyurulur.”