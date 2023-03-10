Küçükbaş hayvan başı destek ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı birinci taksit küçükbaş hayvan başı destek ödemesinin bugün yapıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili, bakanlıktan yapılan açıklamada, Aralık 2022 beyan tarihli, hayvan kayıt sistemine kayıtlı, 3 bin 815 üreticiye, 2023 yılı birinci taksit küçükbaş hayvan başı destek ödemeleri için toplamda 83 milyon 314 bin 270 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden alabileceği kaydedildi.