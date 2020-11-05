Fehime Alasya

Bafra’da hobi ile başlayan ve bir işletmeye dönüşen istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan Orga Garden, salgından sonra iflas etmemek için direnen üreticiler zincirine katıldı.

Devletin özellikle küçük işletmelere yardım etmesi gerektiğini ifade eden Orga Garden işletmecilerinden Halil Bayraktar, “Küçük üretici bu dönemde katledildi, gözden çıkarıldı” diyerek isyan etti.

Bu dönemde hiçbir devlet ve kurum katkısı olmadan, sadece piyasada edindikleri ismin kaybolmaması için zararda olsalar dahi üretime devam ettiklerini dile getiren Bayraktar, “İflas etmeyelim, hayatta kalalım diye mücadele veriyoruz, para kazanalım diye değil…” dedi.

Bu dönemde yaşadıkları en büyük sıkıntının ithal tohum bulmakta olduğunu anlatan Bayraktar, bu alanda da kendi üretimlerine başladıklarını belirtti.

“Has bel kader bir hata yapmışsanız bu ülkede yaşam şansınız elinizden alınıyor”

Özelde kendi, genelde birçok küçük işletmenin benzer durumu yaşadığına değinen Bayraktar, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Hasbelkader bir hata yapmış ve İş Bankası’nda risk duruma düşmüşseniz, bu ülkede yaşam şansınız elinizden alınır. Kimse size gelip de ‘hiç olmayan bir üretim yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz’ demez, halinizi sormaz…

Geçmişte risk grubuna düşmüş biriyim ama yine de eşim, ailem ve kardeşimle, çok büyük bir emek vererek yeni bir başlangıç yaptım. Kendi çabalarımızla bu güne dek yapılamayan işi başardık ve mantar ürettik.

Hiçbir ekonomi çevresinden risk grubunda olduğum için yararlanmadım. Hükümet sadece büyük işletmelerin yanındadır. Küçük işletme için hiçbir destek yoktur”

“Bu dönemde sıfırlandık”

“Uçaklar gelmedi, güney kapandı tohum getiremedik, işçiler maaşları ödendiği halde ‘iş yok’ diyerek ayrıldı. Biz bu dönemde sıfırlandık. Kimin kapısını çaldıysak kimse yüzümüze dönüp bakmadı. Bizim gibi birçok üretici emsali var. Sadece ben değilim.

Mantar üretimi ciddi bir üretimdir, biz bu üretimde başarılı olsak ülke ekonomisine de faydamız olacak.

Hiçbir devlet ve kurum katkısı yoktur, bizi zayıf olarak görüyorlar, riskimiz var, yardım alamayız deniliyor. Hiç kimse yeni bir başlangıç için size fırsat tanımıyor.

İthal tohum bulmakta zorlandık. Uzun yıllardır tohum üretimi konusunda araştırmalarım var. Tohum üretimine soyundum ama teşekküllü bir laboratuarım olmadığı için 2 günde üreteceğim tohumu bir ayda ürettim. Bu da maliyetlerimizi, üretimimizi olumsuz etkiledi. Bu dönemde adımız piyasadan kaybolmasın diyerek her şeye rağmen zarar da olsa üretime devam ettik”

“Küçük üretici bu dönemde katledildi, gözden çıkarıldı”

“Büyük işletmelerin dayanma gücü var ama devlet yine de en büyük desteği onlara sağlıyor. Küçük üretici bu dönemde katledildi, gözden çıkarıldı. Hiçbir devlet kurumu, hibe veya bankadan katkı alarak devam edemedik.

Bu çağda, bu teknolojide yoklukta yaşadığımız sıkıntıları, ‘öküz ve eşeklerle tarla sürmek’ gibi düşünebilirsiniz…”

“Orga Garden”in üretimle tanışması

Tatilde ziyaret ettiği bir mantar fabrikasıyla başlayan mantar üretimi merakını geliştiren Halil Bayraktar, 2012 yılında hobi olarak başladığı mantar üretimini, 2014 yılında Orga Garden adıyla ticari faaliyete taşımıştı. O günlerde YENİDÜZEN gazetesine de “Hobi ile başladı, mantar üretimini ticarete çevirdi” haberiyle gündeme gelmiş, üretime nasıl başladığını anlatmıştı.

Bafra’da İstiridye Mantarı yetiştirerek farklı bir üretim gerçekleştiren Halil Bayraktar ve kardeşi Selçuk Bayraktar, “Orga Garden” adı altında toplamda dört çeşit mantar ticareti yapacağını ifade etmişti.

Bayraktar, ‘iklimlendirme odaları’ ile yılın her mevsiminde hasat elde edebildiklerini ifade etmişti.

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