Küçük Roma’nın ölüm nedeni belli oldu!
Ozanköy’de dün akşam saatlerinde kaybolan ve cansız bedenine evin avlusundaki depoda ulaşılan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki’nin ölüm sebebi belli oldu.
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Polis, Roma’nın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “24.03.2023 tarihinde, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma ÖZTİRYAKİ (E-3)'nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”
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