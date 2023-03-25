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Küçük Roma’nın ölüm nedeni belli oldu!

Küçük Roma’nın ölüm nedeni belli oldu!

Ozanköy’de dün akşam saatlerinde kaybolan ve cansız bedenine evin avlusundaki depoda ulaşılan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki’nin ölüm sebebi belli oldu.

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Polis, Roma’nın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “24.03.2023 tarihinde, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma ÖZTİRYAKİ (E-3)'nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”

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