Küçük Roma’nın ölüm nedeni belli oldu!

Polis, Roma’nın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “24.03.2023 tarihinde, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma ÖZTİRYAKİ (E-3)'nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”