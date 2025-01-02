Küçük Kaymaklı'da kurşunlama
Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmanda kurşunlama olayı meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinde...
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Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartman kurşunlandı.
Polis, kurşunlama olayının Çarşamba günü sabaha karşı 04.35 sıralarında gerçekleştiğini ancak polisin bilgisine bugün geldiğini açıkladı.
Açıklamada, Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait apartman dairesine, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından ateş açıldığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: Lema GÖZAY
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