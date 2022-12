Küba’dan sevgilerle

Murat OBENLER

Küba’nın Latin Grammy Ödülü de kazanmış ünlü müzik grubu Septeto Santiaguero, Lefkoşa Uluslararası Festivali kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’da verdiği muhteşem konser ile sanatseverleri Küba’da müzikal bir yolculuğu götürdü. 1995’te kurulan ve çıkardıkları 10 albüm ile Küba müziğinde önemli bir yere sahip olan, I don't want to cry (2015) ve What to me ile kazandıkları iki Latin Grammy ödülü ile Küba’nın dünyadaki önemli müzikal elçilerinden birisi haline gelen grup gerek kendi besteleri gerekse diğer Latin Amerikalı grupların müzikleriyle adeta Kübayı, Lefkoşa'ya getirdiler.

Septeto Santiaguero’nun müzikleri ile Salsa Caliente’nin dansları birleşti

Kıbrıs'tan Salsa Caliente’nin dansçılarının da eşlik ettiği 8 kişiden oluşan grup zengin estrüman kullanımı, solist çeşitliliği ve danslarla birleşen yorumculukla herkesi kendine hayran bırakırken geceyi izleyen müzikseverler de zaman zaman yerlerinden kalkarak dans ettiler.

Guaraça müziğini çok güzel şekilde icra eden ve Fernando Dewar, Inocencio Heredia Castillo (Chencho,El Jegandario), Rudens Matos Matos(Chiquitin),Carlos Dager Plana(Carlos Bongo), Giraldo Bravo Ramirez (El Flaco, Gabriel Montero Gonzales(La Historia), Alain Antonio Dragoní Cotorruelo (El Dulce) ve Dairon Robert Salazar’dan oluşan grup hem eğlenceli hem de hareketli tarzlarıyla unutulmaz bir geceye imza attılar.

Küba’nın Lefkoşa Büyükelçisi Angel Gustavo Suárez Cordero ve elçilik temsilcilerinin de izlediği gecede Septeto Santiaguero’nun müzikleri ile Salsa Caliente’nin dansları birleşince konserin heyecanı hep üst seviyede kaldı.