KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve 4K KOOP arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) ve Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınların iş yaşamına ve ekonomiye katkısının artırılması, kırsal alanda üretim yapan kadınların güçlendirilmesi ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına destek olunması amacıyla iş birliği ve destek faaliyetleri kapsamında hazırlanan protokolün imza töreni KTTO, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İmza protokolüne KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri, ve 4K Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleri katıldı.

KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, yaptığı konuşmasında sürdürülebilirliğin önemini, ekonomik zincirlerde kenetlenmenin ve dayanışmanın gerekliliğini, kadın üreticilere üretim ve üretim hayallerinden tüketiciye uzanan yolculukta, yerelde ve uluslar arası piyasada, teknik destek, eğitim ve ağ kurma alanlarında desteğin önemini vurguladı.

4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ise bu iş birliğinden duydukları mutluluğu belirtirken, kırsal kalkınmanın ve özellikle kadınlar açısından kırsalda kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı. Ürünlerinin birçok pazara ulaşmasını temenni ettiklerini belirten Solyalı, bu yönde yapılacak aktif çalışmalarda var olmak istediklerini belirterek, şimdiye kadar sağlanan destekler için teşekkürlerini iletti.