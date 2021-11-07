KTTO Kadın Girişimciler Komitesi’nden büyük adım

İşbirliği Mutabakatı’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu adına TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve KTTO Kadın Girişimciler Komitesi adına KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza koydu. İmza töreni 5 Kasım 2021 Cuma günü Acapulco Hotel’de gerçekleşti.

İmza törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de katılarak şahitlik etti.

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç yaptığı konuşmasına protokolün hayata geçirilmesine katkı koyanlara teşekkür ederek başladı. Günümüzde kadınların iş dünyasındaki yeri konusunda yapılan tüm bilimsel araştırmaların kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaştığını belirterek, ekonomide sürebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin şart olduğunun altını çizdi ve kadınların iş gücünde bulunmasının bugün lütuf değil, elzem olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Bilimsel araştırmaların, günümüz koşullarında bu değişiklikler için en az 200 yıl gerektiğini ortaya koyduğunu, ancak bizim bu ortam içerisinde bekleyecek tek bir günümüzün dahi olmadığını belirterek, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması gerekliliğini dile getirdi. Konuşmasında toplumun yarısını doğrudan, tümünü de dolaylı olarak etkileyen bu konu için hep birlikte seferber olmamız ve bu konuda toplum olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledi.

Komite olarak öncelikli olarak dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarında projeler üzerinde çalıştıklarını ve tümünün hazır olduğunu belirten Gürtunç, TOBB gibi uluslararası tanınmışlık ve takdire sahip, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan bir kuruluşla partner olmaktan da ayrıca onur duyduklarını belirtti.