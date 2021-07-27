KTTO-FODER fotoğraf yarışması ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışması ödül töreni yapıldı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, KTTO üyelerine yönelik olan yarışmada, birinci Caretta Caretta adlı fotoğraf ile Dr. Ali Fırıncıoğulları, ikinci Alevkayası adlı fotoğraf ile Dr. Zeynep Taşargöl, üçüncü Kıbrıs'ın Ruhu 1 adlı fotoğraf ile, Dr. Erdem Beyoğlu geldi. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası özel ödülüne, Kelebek adlı fotoğraf ile Dr. Rifat Siber, FODER özel ödülüne de Aydınlanış adlı fotoğrafı ile Dr. İlker İpekdal seçildi.

Yarışmada yer alan eserlerin 32’si https://www.tabipodasi.org/ktto-foder-fotograf-yarismasi-sonuclari/ adresinde yayımlandı.